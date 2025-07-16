Паула Бадоса снялась с турнира WTA-500 в Вашингтоне

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне из-за травмы поясницы. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

По информации источника, вместо Бадосы в основной сетке соревнований в столице США сыграет 36-я ракетка мира Татьяна Мария из Германии.

Напомним, Бадоса не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025. В первом матче турнира она уступила британской теннисистке Кэти Бултер со счётом 2:6, 6:3, 4:6. После этого 27-летняя испанка не доиграла матч с Джессикой Бузас Манейро в рамках выставочного турнира Кубка Короля, который прошёл в Уэльве (Испания).

Турнир в Вашингтоне состоится с 21 по 27 июля. В соревнованиях примут участие россиянки Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.