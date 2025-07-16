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Даниил Медведев и Карен Хачанов заявились на турнир ATP-250 в Алма-Ате

Даниил Медведев и Карен Хачанов заявились на турнир ATP-250 в Алма-Ате
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Российские теннисисты 14-я ракетка мира Даниил Медведев и 17-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов примут участие в хардовом турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба Almaty Open – 2025.

На соревнования в Алма-Ате также заявились представитель Казахстана Александр Бублик и Стефанос Циципас из Греции.

«Я рад впервые сыграть в Алма-Ате. Это новая глава в моём теннисном путешествии. Я знаю не понаслышке о гостеприимстве, атмосфере и энтузиазме казахстанских болельщиков и буду рад приехать в Казахстан снова. До встречи на корте!» — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Хачанов — действующий чемпион турнира. В прошлом году Карен в матче за титул обыграл в трёх сетах Габриэля Диалло из Канады — 6:2, 5:7, 6:3.

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