«Я ожидал от него большего». Ник Кирьос разочаровался прогрессом Хольгера Руне

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возможных соперниках испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в туре. В частности, он выразил разочарование игрой датчанина Хольгера Руне.

«Дрейпера я видел. Думаю, он вполне может быть этим игроком. Он потрясающий атлет, отличный левша, может быть, не так уверен на траве, как он сам говорил. Жоао Фонсека — он пока ещё слишком молод, он ребёнок, ему ещё предстоит многому научиться, и впереди у него долгая карьера. Фриц был в полуфинале [Уимблдона-2025]. Я думал, что Хольгер Руне — тот самый игрок, а теперь он немного отстаёт. Я ожидал от него большего», — приводит слова Кирьоса We love tennis со ссылкой на эфир TNT Sports.