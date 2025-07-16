Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ренне Стаббс предположила, почему Анисимова уступила Швёнтек в финале Уимблдона-2025

Ренне Стаббс предположила, почему Анисимова уступила Швёнтек в финале Уимблдона-2025
Аманда Анисимова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс прокомментировала финал женского Уимблдона-2025, где играли Ига Швёнтек и Аманда Анисимова. Американка уступила со счётом 0:6, 0:6.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Даже в финале Ига Швёнтек не дала слабину. Она продолжала делать то, что нужно. Очевидно, Аманда Анисимова была совершенно зажата в финале. Вероятно, она была измотана после победы в полуфинале. Вышла на матч истощённой и сильно нервной. Было видно, что её движения стали другими, что она не была собой. У неё полностью отсутствовало чувство равновесия на корте. Подумала, что она просто застывшая. Такое случается — она была вымотана. Но Аманда извлечёт уроки и станет лучше как игрок», — сказала Стаббс в последнем эпизоде своего подкаста.

Материалы по теме
«Я ожидал от него большего». Ник Кирьос разочаровался прогрессом Хольгера Руне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android