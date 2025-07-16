Ренне Стаббс предположила, почему Анисимова уступила Швёнтек в финале Уимблдона-2025

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс прокомментировала финал женского Уимблдона-2025, где играли Ига Швёнтек и Аманда Анисимова. Американка уступила со счётом 0:6, 0:6.
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«Даже в финале Ига Швёнтек не дала слабину. Она продолжала делать то, что нужно. Очевидно, Аманда Анисимова была совершенно зажата в финале. Вероятно, она была измотана после победы в полуфинале. Вышла на матч истощённой и сильно нервной. Было видно, что её движения стали другими, что она не была собой. У неё полностью отсутствовало чувство равновесия на корте. Подумала, что она просто застывшая. Такое случается — она была вымотана. Но Аманда извлечёт уроки и станет лучше как игрок», — сказала Стаббс в последнем эпизоде своего подкаста.
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