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Джимми Коннорс раскритиковал Алькараса за его поведение в финале Уимблдона-2025

Джимми Коннорс раскритиковал Алькараса за его поведение в финале Уимблдона-2025
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Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс высказался по поводу поведения третьей ракетки мира Карлоса Алькараса в финальном матче с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером (6:4, 4:6, 4:6, 4:6) на Уимблдоне-2025. Во время матча испанец жаловался своей команде, крича, что Синнер лучше него.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это недопустимо. Не знаю, признал бы я это когда-нибудь. Что бы ни случилось, вы должны продолжать, немного изменить свою игру или попытаться сделать что-то другое.

Я знаю, что говорю об этом много, но, если твой план А не сработает, тебе нужно подумать о чём-то другом. На Уимблдоне меня тоже пару раз избивали. Такое случается со всеми.

Я постараюсь сыграть в трёх разных сетах, поэтому, если вы победите меня в первом и втором, в третьем я попытаюсь сделать что-то другое», — приводит слова Коннорса Tennis365.

Коннорс — двукратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде.

В финале Уимблдона-2025 прервалась 24-матчевая серия побед Алькараса. Испанец проиграл на травяном мэйджоре впервые с 2022 года.

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