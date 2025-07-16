Джимми Коннорс раскритиковал Алькараса за его поведение в финале Уимблдона-2025

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс высказался по поводу поведения третьей ракетки мира Карлоса Алькараса в финальном матче с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером (6:4, 4:6, 4:6, 4:6) на Уимблдоне-2025. Во время матча испанец жаловался своей команде, крича, что Синнер лучше него.
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«Это недопустимо. Не знаю, признал бы я это когда-нибудь. Что бы ни случилось, вы должны продолжать, немного изменить свою игру или попытаться сделать что-то другое.
Я знаю, что говорю об этом много, но, если твой план А не сработает, тебе нужно подумать о чём-то другом. На Уимблдоне меня тоже пару раз избивали. Такое случается со всеми.
Я постараюсь сыграть в трёх разных сетах, поэтому, если вы победите меня в первом и втором, в третьем я попытаюсь сделать что-то другое», — приводит слова Коннорса Tennis365.
Коннорс — двукратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде.
В финале Уимблдона-2025 прервалась 24-матчевая серия побед Алькараса. Испанец проиграл на травяном мэйджоре впервые с 2022 года.
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