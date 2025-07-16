Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Моё желание — работать достаточно и делать всё правильно». Циципас — о целях

«Моё желание — работать достаточно и делать всё правильно». Циципас — о целях
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своих ближайших целях в туре. Ранее он снялся с первого круга Уимблдона-2025.

«Я хотел бы начать с меньших целей — просто снова видеть себя в важных моментах, которые я считаю полуфиналами и финалами. Именно в такие моменты я очень хочу себя видеть. Хотел бы начать оттуда и посмотреть, как могу бороться в таких поединках, потому что, как только ты туда попадаешь, до мечты остаётся всего один-два матча.

Там ты действительно можешь бороться за свою мечту. Если ты заканчиваешь турниры на третьем круге, в четвертьфинале, значит, ты ещё не там. Моё желание — работать достаточно и делать всё правильно, чтобы попасть туда и дать себе ещё один шанс», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Материалы по теме
«В тот день я сошёл с ума». Циципас назвал один из самых эмоциональных матчей в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android