«Не вижу никого, кто мог бы это сделать». Кирьос о возможном сопернике Синнера и Алькараса

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что у итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса нет конкурентов.

«Я не вижу никого в топ-5, кто мог бы это сделать. Возможно, кто-то извне — Тейлор Фриц. Он единственный, кто оказывал на них давление.

Бен Шелтон был разгромлен Синнером в четвертьфинале в трёх сетах, хотя мы думали, что у него будет шанс. В 21 год ты уже не настолько молод. В таком возрасте эти ребята выигрывают «Большие шлемы». Я понимаю, что может появиться тёмная лошадка, но мы говорим о человеке, который станет следующим Новаком Джоковичем, ворвавшимся на эту вечеринку, или Энди Марреем», — приводит слова Кирьоса Punto de Break.