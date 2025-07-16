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«Не вижу никого, кто мог бы это сделать». Кирьос о возможном сопернике Синнера и Алькараса

«Не вижу никого, кто мог бы это сделать». Кирьос о возможном сопернике Синнера и Алькараса
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что у итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса нет конкурентов.

«Я не вижу никого в топ-5, кто мог бы это сделать. Возможно, кто-то извне — Тейлор Фриц. Он единственный, кто оказывал на них давление.

Бен Шелтон был разгромлен Синнером в четвертьфинале в трёх сетах, хотя мы думали, что у него будет шанс. В 21 год ты уже не настолько молод. В таком возрасте эти ребята выигрывают «Большие шлемы». Я понимаю, что может появиться тёмная лошадка, но мы говорим о человеке, который станет следующим Новаком Джоковичем, ворвавшимся на эту вечеринку, или Энди Марреем», — приводит слова Кирьоса Punto de Break.

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