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«Чувствовал себя униженным». Маррей вспомнил разгромное поражение от Федерера

«Чувствовал себя униженным». Маррей вспомнил разгромное поражение от Федерера
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вспомнил матч 2014 года с 20-кратным победителем мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером. Маррей проиграл со счётом 0:6, 1:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа B
13 ноября 2014, четверг. 23:00 МСК
Роджер Федерер
2
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Энди Маррей
6
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

«Один из поединков, где я испытал чувство стыда, был на арене O2 на Итоговом турнире. Не помню, был ли счёт 6:0, 5:0, но точно 6:0, 3:0, прежде чем я выиграл свой первый гейм. Возможно, с Федерером было 6:0, 5:0.

Он играл великолепно, я действовал ужасно. Это было перед родными болельщиками, перед огромным стадионом. Думаю, это был единственный раз в моей карьере, когда я надеялся на то, чтобы выиграть гейм. В тот день я определённо чувствовал себя униженным», — приводит слова Маррея TNT Sports.

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