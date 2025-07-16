«Чувствовал себя униженным». Маррей вспомнил разгромное поражение от Федерера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вспомнил матч 2014 года с 20-кратным победителем мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером. Маррей проиграл со счётом 0:6, 1:6.

«Один из поединков, где я испытал чувство стыда, был на арене O2 на Итоговом турнире. Не помню, был ли счёт 6:0, 5:0, но точно 6:0, 3:0, прежде чем я выиграл свой первый гейм. Возможно, с Федерером было 6:0, 5:0.

Он играл великолепно, я действовал ужасно. Это было перед родными болельщиками, перед огромным стадионом. Думаю, это был единственный раз в моей карьере, когда я надеялся на то, чтобы выиграть гейм. В тот день я определённо чувствовал себя униженным», — приводит слова Маррея TNT Sports.