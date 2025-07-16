«Тони — настоящий мастер во всём». Беккер — о сотрудничестве Зверева и Надаля

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением о сотрудничестве олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева и известного испанского специалиста Тони Надаля.

«Он знает, как выигрывать турниры «Большого шлема». Он выиграл все турниры «Большого шлема» как тренер. Тони — настоящий мастер во всём. Я нахожу это сочетание невероятно захватывающим. Надеюсь, так и будет. Тони — фанатик дисциплины. Он ожидает пунктуальности и уважения к теннису. Если Рафаэль Надаль говорит о теннисе, то Саша Зверев тоже должен послушать его и поверить ему», — приводит слова Беккера Eurosport.de.

Ранее стало известно, что Зверев находится на Мальорке (Испания) и тренируется в академии Рафы Надаля. Сообщается, что в будущем сам Рафаэль, 22-кратный чемпион мэйджоров, может выступить в качестве дополнительного наставника 28-летнего немецкого теннисиста.