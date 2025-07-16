Каспер Рууд выиграл первый матч с «Ролан Гаррос», победив во втором круге Гштаада

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Норвегия). Во втором круге он одержал победу над швейцарцем Домиником Штефаном Штрикером со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Рууд проводил первый матч с «Ролан Гаррос» — 2025. Норвежец полностью пропустил травяной отрезок сезона из-за травмы колена.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. За это время Рууд выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Штрикера семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Гштаада Рууд сразится с победителем матча Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия).