Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов пришёл на интервью к блогеру Карену Адамяну

Карен Хачанов пришёл на интервью к блогеру Карену Адамяну
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов принял участие в съёмках с известным футбольным блогером Кареном Адамяном. Фотографии с записи интервью Хачанов опубликовал на личной странице в социальных сетях.

«Рад знакомству», — подписал один из снимков Хачанов.

Фото: Из личного архива Хачанова

Фото: Из личного архива Хачанова

На завершившемся на прошлой неделе Уимблдоне-2025 Карен Хачанов дошёл до четвертьфинала. Он уступил американцу Тейлору Фрицу в четырёх сетах (3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7)).

Ранее стало известно, что Карен Хачанов заявился на турнир в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября. Россиянин является действующим чемпионом соревнований.

Материалы по теме
Официально
Даниил Медведев и Карен Хачанов заявились на турнир ATP-250 в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android