Карен Хачанов пришёл на интервью к блогеру Карену Адамяну

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов принял участие в съёмках с известным футбольным блогером Кареном Адамяном. Фотографии с записи интервью Хачанов опубликовал на личной странице в социальных сетях.

«Рад знакомству», — подписал один из снимков Хачанов.

Фото: Из личного архива Хачанова

Фото: Из личного архива Хачанова

На завершившемся на прошлой неделе Уимблдоне-2025 Карен Хачанов дошёл до четвертьфинала. Он уступил американцу Тейлору Фрицу в четырёх сетах (3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7)).

Ранее стало известно, что Карен Хачанов заявился на турнир в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября. Россиянин является действующим чемпионом соревнований.