«Готовьтесь». Арина Соболенко анонсировала старт нового проекта

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко анонсировала запуск собственного проекта. Вероятно, спортсменка собирается создать собственный канал на YouTube и вести видеоблог.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«Если вам нравятся мои видео по типу «Один день в жизни»… готовьтесь. Мы над кое-чем работали за кулисами. Выходит завтра", — написала Соболенко.

На Уимблдоне-2025 Арина Соболенко дошла до полуфинала. Белоруска со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой. Аманда уступила польке Иге Швёнтек в финале с разгромным счётом 0:6, 0:6.