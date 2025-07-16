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«Готовьтесь». Арина Соболенко анонсировала старт нового проекта

«Готовьтесь». Арина Соболенко анонсировала старт нового проекта
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко анонсировала запуск собственного проекта. Вероятно, спортсменка собирается создать собственный канал на YouTube и вести видеоблог.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«Если вам нравятся мои видео по типу «Один день в жизни»… готовьтесь. Мы над кое-чем работали за кулисами. Выходит завтра", — написала Соболенко.

На Уимблдоне-2025 Арина Соболенко дошла до полуфинала. Белоруска со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой. Аманда уступила польке Иге Швёнтек в финале с разгромным счётом 0:6, 0:6.

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