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«Это был очень тяжёлый матч». Каспер Рууд — о выходе в четвертьфинал в Гштааде

«Это был очень тяжёлый матч». Каспер Рууд — о выходе в четвертьфинал в Гштааде
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13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу во втором круге турнира ATP-250 в Гштааде (Норвегия). Он одержал победу над швейцарцем Домиником Штефаном Штрикером со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Гштаад. 2-й круг
16 июля 2025, среда. 16:25 МСК
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 8
5 		6 6
         
Доминик Штефан Штрикер
229
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер

«Это был очень тяжёлый матч с Домиником. Мы играли с ним всего один раз ранее. Конечно, я хотел взять реванш, но он действительно очень сильный игрок, молодой игрок. Он играет агрессивно, бесстрашно, и я понимал, что должен быть максимально сосредоточен с самого начала. Это мой первый поединок за несколько недель, и я рад вернуться», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

Рууд проводил первый матч с «Ролан Гаррос» — 2025. Норвежец полностью пропустил травяной отрезок сезона из-за травмы колена.

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