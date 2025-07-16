«Это был очень тяжёлый матч». Каспер Рууд — о выходе в четвертьфинал в Гштааде

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу во втором круге турнира ATP-250 в Гштааде (Норвегия). Он одержал победу над швейцарцем Домиником Штефаном Штрикером со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

«Это был очень тяжёлый матч с Домиником. Мы играли с ним всего один раз ранее. Конечно, я хотел взять реванш, но он действительно очень сильный игрок, молодой игрок. Он играет агрессивно, бесстрашно, и я понимал, что должен быть максимально сосредоточен с самого начала. Это мой первый поединок за несколько недель, и я рад вернуться», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

Рууд проводил первый матч с «Ролан Гаррос» — 2025. Норвежец полностью пропустил травяной отрезок сезона из-за травмы колена.