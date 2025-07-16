Татьяна Прозорова проиграла матч на турнире в Риме, ведя 7:6, 5:0 и заработав три матчбола

162-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова потерпела тяжёлое поражение во втором круге турнира категории WTA-125 в Риме (Италия). Она проиграла итальянке Далиле Спитери (452-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 2:6.

Россиянка крупно вела в счёте во втором сете (5:0), а также заработала три матчбола, однако отдала семь геймов подряд и уступила в партии. В итоге она проиграла и матч.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. За это время Прозорова выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы две подачи навылет, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.