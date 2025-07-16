Стаббс рассказала, чем Ига Швёнтек похожа на Штеффи Граф

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс считает, что шестикратная чемпионка мэйджоров полька Ига Швёнтек похожа на легендарную немецкую теннисистку Штеффи Граф по характеру.

«Она больше всего похожа как личность, не стилем игры, разумеется, а именно характером, на Штеффи Граф. У них та же сосредоточенность, такой же неудержимый импульс. Они ничего не воспринимают как должное и просто продолжают идти вперёд. Вот в чём, на мой взгляд, сходство между Штеффи Граф и Игой Швёнтек», — приводит слова Стаббс Sportskeeda.

На прошлой неделе Ига Швёнтек выиграла Уимблдон-2025. В финале она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.