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Компания LEGO подарила Иге Швёнтек гигантскую клубнику в честь победы на Уимблдоне

Компания LEGO подарила Иге Швёнтек гигантскую клубнику в честь победы на Уимблдоне
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Компания LEGO (Польша) подарила чемпионке шести турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира польской теннисистке Иге Швёнтек гигантскую клубнику в честь победы на Уимблдоне-2025. Фигурка собрана примерно из 3000 элементов.

Напомним, в январе 2024 года Ига Швёнтек заключила партнёрское соглашение с датской компанией Lego Group.

24-летняя Ига Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025. В матче за титул она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. За победу теннисистка заработала £ 3 млн (около $ 4 млн). Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для карьерного «Шлема» ей не хватает победы на Australian Open.

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