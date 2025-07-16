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Кэш — о Синнере и Швёнтек: если вы думаете, что они принимали допинг, то вы сумасшедшие

Кэш — о Синнере и Швёнтек: если вы думаете, что они принимали допинг, то вы сумасшедшие
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Чемпион Уимблдона‑1987 австралиец Пэт Кэш раскритиковал людей, которые вспоминают о допинг-скандалах итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек после их победы на Уимблдоне-2025.

«Я прочитал много ерунды в социальных сетях от людей, называющих Янника и Игу мошенниками, принимавшими допинг. Очень печально, что такие люди всё ещё существуют. Прежде чем нести чушь, им стоило бы немного разобраться в себе и хотя бы посвятить 10 минут изучению того, какие протоколы используются для выявления допинга и что на самом деле произошло в случаях итальянца и польки.

Если вы думаете, что они принимали допинг, то вы сумасшедшие. Они лучшие в мире. Все должны признать их величие, а не принижать их и распространять ложь», — приводит слова Кэша Punto de Break.

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