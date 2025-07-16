Матч Синнера и Алькараса стал самым просматриваемым финалом Уимблдона в США с 2019 года
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Мужской финал Уимблдона-2025 между лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом посмотрели 2,9 млн зрителей на американском телеканале ESPN.
Победу в финале одержал Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом Уимблдона.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Это самый популярный мужской поединок на Уимблдоне среди американских зрителей с 2019 года. Тогда финал между многократными победителями турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером собрал аудиторию в 3,8 млн зрителей.
В драматичном матче Джокович одержал победу, отыграв два матчбола. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 12:12 (7:3).
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2019, воскресенье. 16:10 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|7 7
|4
|13 7
|
|6
|6 4
|6
|12 3
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
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