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Матч Синнера и Алькараса стал самым просматриваемым финалом Уимблдона в США с 2019 года

Матч Синнера и Алькараса стал самым просматриваемым финалом Уимблдона в США с 2019 года
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Мужской финал Уимблдона-2025 между лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом посмотрели 2,9 млн зрителей на американском телеканале ESPN.

Победу в финале одержал Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом Уимблдона.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Это самый популярный мужской поединок на Уимблдоне среди американских зрителей с 2019 года. Тогда финал между многократными победителями турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером собрал аудиторию в 3,8 млн зрителей.

В драматичном матче Джокович одержал победу, отыграв два матчбола. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 12:12 (7:3).

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2019, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		1 7 7 4 13 7
6 5 		6 6 4 6 12 3
             
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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