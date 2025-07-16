Матч Синнера и Алькараса стал самым просматриваемым финалом Уимблдона в США с 2019 года

Мужской финал Уимблдона-2025 между лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом посмотрели 2,9 млн зрителей на американском телеканале ESPN.

Победу в финале одержал Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом Уимблдона.

Это самый популярный мужской поединок на Уимблдоне среди американских зрителей с 2019 года. Тогда финал между многократными победителями турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером собрал аудиторию в 3,8 млн зрителей.

В драматичном матче Джокович одержал победу, отыграв два матчбола. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 12:12 (7:3).