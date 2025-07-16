Фото: Даниил Медведев с известным диджеем Мартином Гарриксом на Ибице

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отдыхает на Ибице, где в эти дни проходит музыкальный фестиваль. Известный нидерландский диджей Мартин Гаррикс опубликовал совместное фото с Медведвым на личной странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Гаррикса

«Здорово снова увидеться с тобой!» — написал Гаррикс.

Ближайшими соревнованиями Даниила Медведева станет хардовый турнир категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом является американец Себастьян Корда. Медведев пока ни разу не брал титул в Вашингтоне.

Напомним, Даниил провалил выступление на ранее прошедшем Уимблдоне-2025. Россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом же круге.