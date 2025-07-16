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Фото: Даниил Медведев с известным диджеем Мартином Гарриксом на Ибице

Фото: Даниил Медведев с известным диджеем Мартином Гарриксом на Ибице
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Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отдыхает на Ибице, где в эти дни проходит музыкальный фестиваль. Известный нидерландский диджей Мартин Гаррикс опубликовал совместное фото с Медведвым на личной странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Гаррикса

«Здорово снова увидеться с тобой!» — написал Гаррикс.

Ближайшими соревнованиями Даниила Медведева станет хардовый турнир категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом является американец Себастьян Корда. Медведев пока ни разу не брал титул в Вашингтоне.

Напомним, Даниил провалил выступление на ранее прошедшем Уимблдоне-2025. Россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом же круге.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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