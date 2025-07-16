«Матч оказался довольно блёклым». Петкович — о финале Уимблдона Синнер — Алькарас

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о финале Уимблдона-2025 между лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Победу в финале одержал Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом Уимблдона.
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«Это был матч, на который все надеялись, но о котором никто не смел мечтать. И всё же он случился прямо у нас на глазах и оказался довольно блёклым. По крайней мере, первые полтора сета, пока Янник не нашёл свою игру. Звучит нелепо, когда речь о двух сильнейших теннисистах планеты, но они были очень скованы.
Нервы взяли своё. Давление, необходимость повторить драму финала «Ролан Гаррос», оказалось для них слишком тяжёлым. Янник первым справился с этим. Его подача стала точнее, а движения свободнее. Карлос же так и не избавился от напряжения», — приводит слова Петкович Tennis World USA.
- 16 июля 2025
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