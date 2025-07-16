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«Матч оказался довольно блёклым». Петкович — о финале Уимблдона Синнер — Алькарас

«Матч оказался довольно блёклым». Петкович — о финале Уимблдона Синнер — Алькарас
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о финале Уимблдона-2025 между лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Янником Синнером и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Победу в финале одержал Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом Уимблдона.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это был матч, на который все надеялись, но о котором никто не смел мечтать. И всё же он случился прямо у нас на глазах и оказался довольно блёклым. По крайней мере, первые полтора сета, пока Янник не нашёл свою игру. Звучит нелепо, когда речь о двух сильнейших теннисистах планеты, но они были очень скованы.

Нервы взяли своё. Давление, необходимость повторить драму финала «Ролан Гаррос», оказалось для них слишком тяжёлым. Янник первым справился с этим. Его подача стала точнее, а движения свободнее. Карлос же так и не избавился от напряжения», — приводит слова Петкович Tennis World USA.

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