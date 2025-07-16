Шарапова — о пиклболе: если бы у меня был час свободного времени, предпочла бы теннис

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о пиклболе.

«Я не большой любитель пиклбола. Если бы у меня был час свободного времени, я бы предпочла поиграть в теннис. Мне кажется, это лучшая тренировка — без обид — и просто интеллектуально интереснее. Но я понимаю, в чём заключается социальная сторона пиклбола», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA со ссылкой на эфир шоу Hot Ones.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.