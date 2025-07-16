Мирра Андреева — третья по количеству часов, проведённых на корте в 2025 году в WTA-туре

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала третьей по количеству времени, проведённому на корте в женском одиночном разряде на уровне WTA в 2025 году — 76 часов и 10 минут. Об этом сообщает OptaAce.

Лидером по этому показателю является трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (92 часа и 24 минуты). Также Мирру обгоняет американка Эмма Наварро (76 часов и 24 минуты). После идут Ига Швёнтек из Польши (76 часов и 6 минут), а также Джессика Пегула из США (75 часов и 38 минут).

В сезоне-2025 Мирра Андреева завоевала титулы в Дубае и Индиан-Уэллсе. На Australian Open россиянка дошла до четвёртого круга, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — до 1/4 финала.