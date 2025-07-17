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Арина Соболенко и Паула Бадоса снялись с турнира WTA-1000 в Монреале

Арина Соболенко и Паула Бадоса снялись с турнира WTA-1000 в Монреале
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Лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко и 10-я ракетка мира Паула Бадоса снялись с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях.

Соболенко не выступит на соревнованиях из-за накопившейся усталости. Бадоса отказалась от участия в турнире из-за травмы.

Турнир в Монреале состоится c 28 июля по 4 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американка Джессика Пегула.

На Уимблдоне-2025 Соболенко дошла до полуфинала. Белоруска со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла американке Аманде Анисимовой. Бадоса же не смогла выйти во второй круг. В первом матче турнира она уступила британской теннисистке Кэти Бултер со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

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