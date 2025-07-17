«Можно увидеть настоящую личность». Шарапова — о самых сложных моментах для теннисистов

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова назвала один из самых сложных моментов для теннисистов.

«Об этом слишком мало говорят. Это один из самых сложных моментов для спортсмена, для теннисиста. В немногих видах спорта финалист остаётся на корте, пока победителю вручают кубок — и чек, кстати, но кто считает деньги? — а ты остаёшься лишь с несколькими слезами и этим маленьким горячим куриным крылышком. Это неприятно.

В такие моменты можно увидеть настоящую личность человека. В моменты уязвимости, особенно у спортсмена, проявляется характер — как ты справляешься с трудными ситуациями. То, что ты второй на пьедестале, в итоге готовит тебя к победе», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA со ссылкой на эфир шоу Hot Ones.