Швёнтек — о победе на Уимблдоне: теперь понимаю уникальность и величие этого турнира

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост с подведением итогов Уимблдона-2025, на котором она победила.

«Победа на Уимблдоне всегда была для меня такой далёкой мечтой, что даже в голову не приходило об этом думать. Трудно описать эмоции, которые я испытываю сейчас, когда эта мечта сбылась. Даже спустя несколько дней я всё ещё пытаюсь это осознать.

Я очень счастлива и горжусь тем, что ежедневная работа и поддержка моей команды в любой ситуации (как я сказала после матча, иногда они верили в меня больше, чем я сама) привела нас к такому волшебному достижению.

Теперь я понимаю уникальность и в каком-то смысле величие этого турнира. Никогда не забуду эти эмоции и переживания, как и всегда буду помнить, сколько труда на корте и за его пределами стоило мне достичь этого. А теперь пришло время перевести дух», — написала Швёнтек на личной странице в соцсетях.