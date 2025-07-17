«Это была одна из причин моего ухода». Шарапова — о питании во время выступлений в туре

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о трудностях питания исключительно здоровой едой во время выступлений в WTA-туре.

«Думаю, это была одна из причин моего ухода из спорта. (Смеётся) Нечего было делать, как сидеть в пустом игроком зале или пустой раздевалке, перед тобой белая тарелка, закрытая фольгой, и ты думаешь: «Что здесь?» А там просто белый, приготовленный на пару рис с небольшим количеством соли и очень сухая курица. И ещё морковь — тоже приготовленная на пару. Думаю, я бы лучше съела десять очень острых крылышек, чем снова такую еду», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA со ссылкой на эфир шоу Hot Ones.