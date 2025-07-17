Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это была одна из причин моего ухода». Шарапова — о питании во время выступлений в туре

«Это была одна из причин моего ухода». Шарапова — о питании во время выступлений в туре
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о трудностях питания исключительно здоровой едой во время выступлений в WTA-туре.

«Думаю, это была одна из причин моего ухода из спорта. (Смеётся) Нечего было делать, как сидеть в пустом игроком зале или пустой раздевалке, перед тобой белая тарелка, закрытая фольгой, и ты думаешь: «Что здесь?» А там просто белый, приготовленный на пару рис с небольшим количеством соли и очень сухая курица. И ещё морковь — тоже приготовленная на пару. Думаю, я бы лучше съела десять очень острых крылышек, чем снова такую еду», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA со ссылкой на эфир шоу Hot Ones.

Материалы по теме
Мария Шарапова назвала самый запоминающийся момент своей теннисной карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android