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Андрей Рублев — Алекс Эрнандес, результат матча 17 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг ATP-250 в Лос-Кабосе

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира в Лос-Кабосе
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В ночь с 16 на 17 июля в мексиканском Лос-Кабосе прошёл матч второго круга хардового турнира категории ATP-250 между 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым, посеянным под первым номером, и 493-м в мировом рейтинге Алексом Эрнандесом из Мексики. Рублёв выиграл встречу в двух сетах — 6:3, 6:2.

Лос-Кабос. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 05:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Алекс Эрнандес
493
Мексика
Алекс Эрнандес
А. Эрнандес

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Эрнандес ни разу не подал навылет при трёх двойных ошибках и проиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт.

В 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 73-й ракеткой мира китайцем Бу Юньчаокэтэ, посеянным под шестым номером, и 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.

Календарь турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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