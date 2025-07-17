Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира в Лос-Кабосе

В ночь с 16 на 17 июля в мексиканском Лос-Кабосе прошёл матч второго круга хардового турнира категории ATP-250 между 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым, посеянным под первым номером, и 493-м в мировом рейтинге Алексом Эрнандесом из Мексики. Рублёв выиграл встречу в двух сетах — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Эрнандес ни разу не подал навылет при трёх двойных ошибках и проиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт.

В 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 73-й ракеткой мира китайцем Бу Юньчаокэтэ, посеянным под шестым номером, и 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.

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