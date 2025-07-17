Определился соперник Рублёва в 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе

В ночь с 16 на 17 июля в мексиканском Лос-Кабосе прошёл матч второго круга хардового турнира категории ATP-250 между 73-й ракеткой мира Бу Юньчаокэтэ из Китая, посеянным под шестым номером, и 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой. Нава выиграл встречу в трёх сетах — 3:6, 7:5, 7:6 (8:6).
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Продолжительность матча составила 3 час 4 минуты. Нава выполнил 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Бу Юньчаокэтэ восемь раз подал навылет при трёх двойных ошибках и выиграл один брейк-пойнт из семи заработанных.
На тай-брейке решающего сета американец отыграл четыре матчбола, выиграв шесть очков подряд со счёта 2:6.
В 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе Эмилио Нава сыграет с первым сеяным — 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.
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