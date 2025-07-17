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Эмилио Нава — Бу Юньчаокэтэ, результат матча 17 июля 2025, счет 2:1, 2-й круг ATP-250 в Лос-Кабосе

Определился соперник Рублёва в 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе
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В ночь с 16 на 17 июля в мексиканском Лос-Кабосе прошёл матч второго круга хардового турнира категории ATP-250 между 73-й ракеткой мира Бу Юньчаокэтэ из Китая, посеянным под шестым номером, и 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой. Нава выиграл встречу в трёх сетах — 3:6, 7:5, 7:6 (8:6).

Лос-Кабос. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 04:10 МСК
Эмилио Нава
123
США
Эмилио Нава
Э. Нава
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 8
6 		5 6 6
         
Бу Юньчаокэтэ
73
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Продолжительность матча составила 3 час 4 минуты. Нава выполнил 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Бу Юньчаокэтэ восемь раз подал навылет при трёх двойных ошибках и выиграл один брейк-пойнт из семи заработанных.

На тай-брейке решающего сета американец отыграл четыре матчбола, выиграв шесть очков подряд со счёта 2:6.

В 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе Эмилио Нава сыграет с первым сеяным — 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Календарь турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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