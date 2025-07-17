Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала на турнирах ATP в 80-й раз в карьере
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером. В матче второго круга (1/8 финала) Рублёв переиграл в двух партиях (6:3, 6:2) 493-го в мировом рейтинге Алекса Эрнандеса из Мексики.
Лос-Кабос. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 05:30 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
493
Алекс Эрнандес
А. Эрнандес
Этот выход в 1/4 финала стал для Рублёва юбилейным — Андрей достиг этой стадии на турнире ATP в 80-й раз за карьеру (из них 10 раз — на турнирах «Большого шлема»).
За выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.
Видео: Андрей Рублёв тренируется в Риме с Томашем Махачем
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