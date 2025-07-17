Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала на турнирах ATP в 80-й раз в карьере

Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала на турнирах ATP в 80-й раз в карьере
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером. В матче второго круга (1/8 финала) Рублёв переиграл в двух партиях (6:3, 6:2) 493-го в мировом рейтинге Алекса Эрнандеса из Мексики.

Лос-Кабос. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 05:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Алекс Эрнандес
493
Мексика
Алекс Эрнандес
А. Эрнандес

Этот выход в 1/4 финала стал для Рублёва юбилейным — Андрей достиг этой стадии на турнире ATP в 80-й раз за карьеру (из них 10 раз — на турнирах «Большого шлема»).

За выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.

Календарь турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
Сетка турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Видео: Андрей Рублёв тренируется в Риме с Томашем Махачем

Материалы по теме
Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира в Лос-Кабосе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android