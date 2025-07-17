Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала на турнирах ATP в 80-й раз в карьере

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером. В матче второго круга (1/8 финала) Рублёв переиграл в двух партиях (6:3, 6:2) 493-го в мировом рейтинге Алекса Эрнандеса из Мексики.

Этот выход в 1/4 финала стал для Рублёва юбилейным — Андрей достиг этой стадии на турнире ATP в 80-й раз за карьеру (из них 10 раз — на турнирах «Большого шлема»).

За выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.

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