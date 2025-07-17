Мария Шарапова поздравила своего жениха-бизнесмена с днём рождения

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поздравила своего жениха — британского бизнесмена Александра Гилкса — с днём рождения.

17 июля Гилксу исполнилось 46 лет.

Фото: Социальные сети Марии Шараповой

Фото: Социальные сети Марии Шараповой

«День рождения. Мы любим тебя», — написала Шарапова в социальной сети, опубликовав фото с красными шариками в форме сердца и с возлюблённым.

С 2018 года Шарапова и Гилкс состоят в отношениях. Они объявили о помолвке 17 декабря 2020 года. 1 июля 2022 года Шарапова родила от Гилкса сына Теодора.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.