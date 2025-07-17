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Гауфф стала победительницей премии ESPY в номинации «Теннисист года»

Гауфф стала победительницей премии ESPY в номинации «Теннисист года»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей премии ESPY в номинации «Теннисист года».

В борьбе за награду 21-летняя Гауфф обошла первую ракетку мира среди мужчин итальянца Янника Синнера, второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса и первого номера рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко. Гауфф стала обладательницей премии второй год подряд.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта ESPY вручается телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год, предшествующий церемонии награждения.

Гауфф — трёхкратная победительница турниров «Большого шлема». Два турнира Кори выиграла в одиночном разряде (US Open — 2023, «Ролан Гаррос» — 2025), один — в парном («Ролан Гаррос» — 2024).

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