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«Надеюсь, мой сын исправит эту ситуацию». Мама Рублёва — о гегемонии Синнера и Алькараса

«Надеюсь, мой сын исправит эту ситуацию». Мама Рублёва — о гегемонии Синнера и Алькараса
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Марина Марьенко, мама 10-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, заявила, что её раздражает гегемония двух иностранных игроков в современном туре ATP.

«Как Андрею или другим нашим ребятам это исправить? Это хороший вопрос, но я сомневаюсь, что вообще в мире кто-то знает, как это сделать. Если бы я знала, как остановить Синнера и Алькараса, я бы уже всем теннисистам в мире советы раздавала, а не детей в Москве тренировала. Но хорошо, что мой сын об этом задумывается, надеюсь, у него получится исправить эту ситуацию», — приводит слова Марьенко телеграм-канал «Mash на спорте».

Ранее первая ракетка России Андрей Рублёв признался, что его бесят постоянные победы итальянца и испанца на турнирах «Большого шлема». С начала 2024 года на ТБШ титул достаётся либо Яннику, либо Карлосу.

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