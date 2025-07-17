«Надеюсь, мой сын исправит эту ситуацию». Мама Рублёва — о гегемонии Синнера и Алькараса

Марина Марьенко, мама 10-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, заявила, что её раздражает гегемония двух иностранных игроков в современном туре ATP.

«Как Андрею или другим нашим ребятам это исправить? Это хороший вопрос, но я сомневаюсь, что вообще в мире кто-то знает, как это сделать. Если бы я знала, как остановить Синнера и Алькараса, я бы уже всем теннисистам в мире советы раздавала, а не детей в Москве тренировала. Но хорошо, что мой сын об этом задумывается, надеюсь, у него получится исправить эту ситуацию», — приводит слова Марьенко телеграм-канал «Mash на спорте».

Ранее первая ракетка России Андрей Рублёв признался, что его бесят постоянные победы итальянца и испанца на турнирах «Большого шлема». С начала 2024 года на ТБШ титул достаётся либо Яннику, либо Карлосу.