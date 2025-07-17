Стивенс стала обладательницей гуманитарной премии имени Мохаммеда Али, опередив Овечкина

Американская теннисистка Слоан Стивенс стала обладательницей гуманитарной премии имени премию ESPN имени Мохаммеда Али. Награда вручается людям, которые оказали положительное влияние на общество посредством спорта.

На премию также были нормированы хоккеист Александр Овечкин и баскетболист Си Джей Макколлум. Стивенс создала благотворительный фонд (чтение, финансовая грамотность, спортивная деятельность), который помогает детям из Комптона и Южной Флориды.

Стивенс 32 года, она чемпионка US Open — 2017 и финалистка «Ролан Гаррос» — 2018. Сейчас Слоан занимает 792-е место в рейтинге WTA. Последний матч она провела в феврале на турнире в мексиканской Мериде.