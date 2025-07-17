«Я помню, как хорошо провёл время». Рублёв поделился лучшим воспоминанием о Мексике
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своём лучшем воспоминании о Мексике. В данный момент россиянин находится в Лос-Кабосе, где принимает участие в мексиканском турнире категории ATP-250.
«Моё лучшее воспоминание о Мексике — это когда я был подростком на Юкатане. Мне было около 16 лет, и я помню, как хорошо провёл время», — сказал Рублёв в эфире La Octava Sports.
Лос-Кабос. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 05:30 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
493
Алекс Эрнандес
А. Эрнандес
Напомним, в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе Рублёв обыграл в двух сетах местного теннисиста — 493-го в мировом рейтинге Алекса Эрнандеса (6:3, 6:2). В матче за выход в полуфинал Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.
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