Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я помню, как хорошо провёл время». Рублёв поделился лучшим воспоминанием о Мексике

«Я помню, как хорошо провёл время». Рублёв поделился лучшим воспоминанием о Мексике
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своём лучшем воспоминании о Мексике. В данный момент россиянин находится в Лос-Кабосе, где принимает участие в мексиканском турнире категории ATP-250.

«Моё лучшее воспоминание о Мексике — это когда я был подростком на Юкатане. Мне было около 16 лет, и я помню, как хорошо провёл время», — сказал Рублёв в эфире La Octava Sports.

Лос-Кабос. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 05:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Алекс Эрнандес
493
Мексика
Алекс Эрнандес
А. Эрнандес

Напомним, в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе Рублёв обыграл в двух сетах местного теннисиста — 493-го в мировом рейтинге Алекса Эрнандеса (6:3, 6:2). В матче за выход в полуфинал Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.

Материалы по теме
Рублёв вышел в 80-й четвертьфинал на уровне ATP! В Лос-Кабосе он одолел 493-ю ракетку мира
Рублёв вышел в 80-й четвертьфинал на уровне ATP! В Лос-Кабосе он одолел 493-ю ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android