«Я помню, как хорошо провёл время». Рублёв поделился лучшим воспоминанием о Мексике

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своём лучшем воспоминании о Мексике. В данный момент россиянин находится в Лос-Кабосе, где принимает участие в мексиканском турнире категории ATP-250.

«Моё лучшее воспоминание о Мексике — это когда я был подростком на Юкатане. Мне было около 16 лет, и я помню, как хорошо провёл время», — сказал Рублёв в эфире La Octava Sports.

Напомним, в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе Рублёв обыграл в двух сетах местного теннисиста — 493-го в мировом рейтинге Алекса Эрнандеса (6:3, 6:2). В матче за выход в полуфинал Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.