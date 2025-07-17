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«Я его терпеть не мог. Некоторые его жесты вызывали у меня отвращение». Кирьос — о Надале

«Я его терпеть не мог. Некоторые его жесты вызывали у меня отвращение». Кирьос — о Надале
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль раздражал его своими манерами на корте.

«Я его терпеть не мог. Когда я видел, как он выходит на корт и уходит с него, он вызывал во мне огромную ненависть. Я его безмерно презирал. Я был очень мотивирован играть против него, чувствовал внутри себя огромную ярость и всегда старался играть в свой лучший теннис, чтобы показать всем, кто боготворил его за трудолюбие, что можно добиться успеха, получая удовольствие и сохраняя спокойствие. Например, я никогда не испытывал подобных чувств, играя против Роджера или Новака.

У Рафы были теннисные болезни, судя по всему, что он делал во время матчей. Некоторые его жесты вызывали у меня отвращение. Я ненавидел игроков, которые долго делали паузы между подачами, особенно между первой и второй. Он делал это, и это заставляло меня его презирать», — приводит слова Кирьоса Punto de Break со ссылкой на подкаст Nothing Major.

Надаль завершил карьеру в октябре 2024 года, Кирьос сейчас не выступает на турнирах из-за травмы запястья.

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