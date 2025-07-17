Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль сыграл с двукратным чемпионом НБА на чемпионате Балеарских островов по гольфу

Надаль сыграл с двукратным чемпионом НБА на чемпионате Балеарских островов по гольфу
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграл в гольф с двукратным чемпионом НБА Пау Газолем на чемпионате Балеарских островов.

Фото: Социальные сети Рафаэля Надаля

«Наслаждаюсь игрой на чемпионате Балеарских островов с хорошими друзьями. Мне очень понравилось соревноваться с тобой, Пау Газоль. До скорой встречи!» — написал Надаль на странице в соцсети Х.

Надалю 39 лет, он завершил карьеру в ноябре 2024 года. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс». В парном разряде спортсмен выиграл 11 турниров ATP, в том числе олимпийское золото 2016 года.

Газолю 45, он двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», его 16-й номер выведен в клубе из обращения. Также Пау — двукратный серебряный и однократный бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и шестикратный участник Матча всех звёзд НБА.

Материалы по теме
«Я его терпеть не мог. Некоторые его жесты вызывали у меня отвращение». Кирьос — о Надале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android