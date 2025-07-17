Надаль сыграл с двукратным чемпионом НБА на чемпионате Балеарских островов по гольфу

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграл в гольф с двукратным чемпионом НБА Пау Газолем на чемпионате Балеарских островов.

Фото: Социальные сети Рафаэля Надаля

«Наслаждаюсь игрой на чемпионате Балеарских островов с хорошими друзьями. Мне очень понравилось соревноваться с тобой, Пау Газоль. До скорой встречи!» — написал Надаль на странице в соцсети Х.

Надалю 39 лет, он завершил карьеру в ноябре 2024 года. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс». В парном разряде спортсмен выиграл 11 турниров ATP, в том числе олимпийское золото 2016 года.

Газолю 45, он двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», его 16-й номер выведен в клубе из обращения. Также Пау — двукратный серебряный и однократный бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и шестикратный участник Матча всех звёзд НБА.