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«Жду тебя снаружи, посмотрим, есть ли у тебя яйца». Гарин — Карабельи после игры в Бостаде

«Жду тебя снаружи, посмотрим, есть ли у тебя яйца». Гарин — Карабельи после игры в Бостаде
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После окончания матча первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) между 59-й ракеткой мира аргентинцем Камило Уго Карабельи и 117-м номером рейтинга ATP чилийцем Кристьяном Гариным (6:4, 6:4) произошла серьёзная словесная перепалка.

Бостад. 1-й круг
16 июля 2025, среда. 14:20 МСК
Камило Уго Карабельи
59
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Кристьян Гарин
117
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин

«Что с тобой, почему ты называешь меня болваном? Скажи мне, что я сделал тебе, дружище, что я сделал с тобой, яйцеголовый?» — сказал Гарин в адрес Карабельи, который бурно отпраздновал победу, назвал чилийца дураком и пожелал ему счастливого пути домой.

Карабельи. Ты никому не нужен.

Гарин. Я жду тебя снаружи, посмотрим, есть ли у тебя яйца, — приводит слова теннисистов Punto de break.

Во втором круге турнира в Бостаде Карабельи встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

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