«Жду тебя снаружи, посмотрим, есть ли у тебя яйца». Гарин — Карабельи после игры в Бостаде

После окончания матча первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) между 59-й ракеткой мира аргентинцем Камило Уго Карабельи и 117-м номером рейтинга ATP чилийцем Кристьяном Гариным (6:4, 6:4) произошла серьёзная словесная перепалка.

«Что с тобой, почему ты называешь меня болваном? Скажи мне, что я сделал тебе, дружище, что я сделал с тобой, яйцеголовый?» — сказал Гарин в адрес Карабельи, который бурно отпраздновал победу, назвал чилийца дураком и пожелал ему счастливого пути домой.

Карабельи. Ты никому не нужен.

Гарин. Я жду тебя снаружи, посмотрим, есть ли у тебя яйца, — приводит слова теннисистов Punto de break.

Во втором круге турнира в Бостаде Карабельи встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.