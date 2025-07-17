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Элина Аванесян — Мария Карле, результат матча 17 июля 2025, счет 0:2, 2-й круг турнира в Яссах

Аванесян проиграла Карле во втором круге турнира в Яссах, уступив с 5:1 в первом сете
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53-я ракетка мира из Армении Элина Аванесян не смогла выйти в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), который проходит с 14 по 20 июля. Во втором круге она проиграла аргентинке Марии Карле (124-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

Яссы. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 10:40 МСК
Элина Аванесян
53
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Мария Карле
124
Аргентина
Мария Карле
М. Карле

В рамках встречи, которая проходила 2 часа 17 минут, Аванесян ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Карле один эйс, четыре двойные ошибки, спортсменка реализовала 6 брейк-пойнтов из 18.

В четвертьфинале Карле встретится с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) — Варвара Грачёва (Франция, 5).

Действующей чемпионкой турнира в Яссах является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

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