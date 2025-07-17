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Ник Кирьос — о карьере Джоковича: не думаю, что он будет играть ещё больше года

Ник Кирьос — о карьере Джоковича: не думаю, что он будет играть ещё больше года
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о разговоре с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» 38-летним сербом Новаком Джоковичем во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Мы были в раздевалке, и я сказал ему: «почему ты здесь? Почему ты всё ещё играешь? Он просто ответил: «Я не знаю. Я спросил его: «А как же твои дети? Я знаю, что ты хочешь проводить время со своей семьёй». Он ответил: «Да, я не знаю». Не думаю, чтобы он играл ещё больше года. Ещё нет. Я просто говорю по своему опыту, если бы у меня была такая семья, как у него, и дети», — приводит слова Кирьоса We Love Tennis.

Новак Джокович женат на Елене Ристич, с которой встречался с конца 2005 года. Свадьбу сыграли в 2014 году.
У Новака и Елены двое общих детей — сын Стефан (родился 21 октября 2014 года) и дочь Тара (родилась 3 сентября 2017 года).

Напомним, Новак Джокович и Ник Кирьос сыграли в паре на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге они уступили дуэту Николы Мектича и Майкла Винуса со счётом 2:6, 6:3, 0:1 (8:10).

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