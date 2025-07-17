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Синнер ответил, как относится к сравнению его и Алькараса с «Большой тройкой»

Синнер ответил, как относится к сравнению его и Алькараса с «Большой тройкой»
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Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер высказался о сравнении его соперничества с испанцем Карлосом Алькарасом с «Большой тройкой» в лице Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Не думаю, что можно сравнивать. Они делали это в течение 15 лет, мы уже несколько лет смотрим, сможем ли сделать то же самое. Но между нами существует уважение, и даже за пределами корта мы друзья. Каждому великому игроку нужен тот, кто подталкивает его к тому, чтобы выйти за рамки своих возможностей, это относится и к нам», — приводит слова Синнера We Love Tennis со ссылкой на эфир CNBC.

Напомним, с начала 2024 года Синнер и Алькарас выиграли все титулы на двоих на турнирах «Большого шлема». В общей сложности итальянец и испанец на данный момент завоевали девять титулов ТБШ в одиночном разряде. На счету «Большой тройки» 66 побед на мэйджорах.

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