Тарпищев вручил удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России» Диане Шнайдер

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев вручил удостоверение и почётный знак «Заслуженный мастер спорта России» серебряному призёру Олимпийских игр — 2024 в парном разряде Диане Шнайдер.

Фото: Пресс-служба Федерации тенниса России

Диане Шнайдер 21 год, она родилась в Жигулёвске. Спортсменка является победительницей шести турниров WTA (в том числе четырёх — в одиночном разряде). Шнайдер — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде с Миррой Андреевой (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025).

На минувшем Уимблдоне-2025 Шнайдер дошла до второго круга, где уступила француженке Диан Парри.