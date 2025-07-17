Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев вручил удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России» Диане Шнайдер

Тарпищев вручил удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России» Диане Шнайдер
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев вручил удостоверение и почётный знак «Заслуженный мастер спорта России» серебряному призёру Олимпийских игр — 2024 в парном разряде Диане Шнайдер.

Фото: Пресс-служба Федерации тенниса России

Диане Шнайдер 21 год, она родилась в Жигулёвске. Спортсменка является победительницей шести турниров WTA (в том числе четырёх — в одиночном разряде). Шнайдер — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде с Миррой Андреевой (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025).

На минувшем Уимблдоне-2025 Шнайдер дошла до второго круга, где уступила француженке Диан Парри.

Материалы по теме
Фото
«Очень мощный трансфер». Диана Шнайдер получила именную футболку от «Акрона»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android