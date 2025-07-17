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Экс первая ракетка мира Мария Шарапова продаёт дом в США

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова продаёт дом в США
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выставила свой дом на продажу в Манхэттен-Бич (штат Калифорния, США), сообщает Wall Street Journal.

Бывшая спортсменка решила продать дом, поскольку преимущественно проводит время у своего мужа, британского бизнесмена Александра Гилкса. Первоначальная цена недвижимости — $ 25 млн. Предыдущий дом россиянка продала за $ 5 млн.

Сейчас Марии Шараповой 38 лет. С 2018 года состоит в отношениях с Александром Гилксом. 17 декабря 2020 года пара объявила о помолвке. 1 июля 2022 года Шарапова родила сына Теодора.

Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году. В одиночном разряде выиграла 36 титулов. Среди них — две победы на «Ролан Гаррос» (2012, 2014) и по разу — на Уимблдоне (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008). Также в коллекции наград — серебро Игр-2012 в Лондоне и победа на Итоговом турнире WTA (2004).

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