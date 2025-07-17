Вероника Кудерметова: безумно рада выиграть Уимблдон. Для всех это особенный турнир

Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что очень рада победе на Уимблдоне-2025 в парном разряде.

Кудерметова выиграла первый для себя турнир «Большого шлема», став чемпионкой Уимблдона-2025 в женском парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс. В финале российско-бельгийская пара победила Се Шувэй и Елену Остапенко.

«Безумно рада выиграть этот титул. Уимблдон для всех — особенный турнир, и я ощутила эти эмоции. Вся проделанная работа с самого детства — понимаешь, что это было не зря. Долго осознавала, что я это сделала, любой мальчик или девочка может этого достичь при должном усердии.

Спасибо моей семье: отцу, сестре и мужу, Казанской академии тенниса, где я чувствую себя как дома. Вернулась домой, я здесь, и этот Кубок — наша общая заслуга с Республикой», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.