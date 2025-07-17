«В этот момент я взяла всё в свои руки». В. Кудерметова — о победе в парном Уимблдоне-2025

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала завоевание чемпионского титула на Уимблдоне-2025 в парном разряде. В воскресенье, 13 июля, она в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс обыграла в финале пару Елена Остапенко (Латвия)/Се Шувэй (Китайский Тайбэй) со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
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«Я опытный игрок в одиночке и в паре, постоянно со всеми тренируемся, играем, понимаем стиль, но так как Элисе знала соперниц, она смогла подсказать тонкости и план на игру. Уже в самом матче всё было на инстинктах — я больше надеялась на неё, что она будет ледоколом и направит нас в нужное русло. Она тоже переживала, и в этот момент я взяла всё в свои руки. Надо отдать должное, что у меня получилось взять в нужный момент на себя инициативу.
Не вспоминала прошлый финал с этим, разница была в том, что в 2021-м я понимала, что рядом со мной Елена Веснина, победительница шлемов, олимпийская чемпионка, опытный игрок, а для меня всё это было новое, я неосознанно подходила к нему. А сейчас я уже не готова была отпускать эту победу из своих рук», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Вероника Кудерметова впервые в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». Также на её счету девять титулов на турнирах WTA в парном разряде и два — в одиночном.
- 17 июля 2025
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