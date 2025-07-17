«Останусь, какая бы ни была ситуация». В. Кудерметова отказалась менять спортгражданство

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что отказалась менять спортивное гражданство, несмотря на то что у неё была такая возможность.

«Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Вероника Кудерметова стала первой с 2020 года россиянкой, победившей на турнире «Большого шлема». Последней побеждавшей на мэйджоре была Вера Звонарёва в 2020 году. Тогда на US Open она стала чемпионкой в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд. Для Вероники титул на Уимблдоне-2025 в паре стал дебютным на турнирах «Большого шлема», девятым трофеем в карьере и первым — в сезоне.

По итогам Уимблдона-2025 Кудерметова поднимется с 11-й на 5-ю строчку в парном рейтинге WTA. Её лучшая позиция — вторая.