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Вероника Кудерметова: мы живём с эмоциональным выгоранием, у меня были сложные периоды

Вероника Кудерметова: мы живём с эмоциональным выгоранием, у меня были сложные периоды
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Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде россиянка Вероника Кудерметова рассказала, что многие теннисисты постоянно сталкиваются с эмоциональным выгоранием.

«Мы живём с эмоциональным выгоранием. Сталкивалась со сложными периодами, когда перестаёшь получать удовольствие от соревнований, когда не получается побеждать, а ты хочешь. Наступает апатия, депрессия: ни жизнь не интересна, ни теннис. Пытаешься, как робот, выполнять свои задачи.

В раздевалках много разговоров об этом, не только у девушек, но и у мужчин, плотный календарь, высокая конкуренция, никто не сдаётся. Мало тех, кто сразу ломается. Всё должно исходить изнутри, понимать, что теннис — это не вся жизнь, искать варианты отдохнуть, сходить в магазин. Но я сама это не всегда делаю, скорее полежу в телефоне, трудно с этим справиться», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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