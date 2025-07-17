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«Большой шлем» взяла, галочку поставила». В. Кудерметова назвала ещё одну цель в карьере

«Большой шлем» взяла, галочку поставила». В. Кудерметова назвала ещё одну цель в карьере
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Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, кому благодарна за свои успехи, и назвала оставшиеся цели в своей карьере.

«Спасибо папе, он приучил меня, что просто так ничего не даётся, нужно работать, даже если ты достигаешь самых высоких результатов, нельзя взлетать, потом будет больно падать. Нужно быть приземлённой, все хотят стать первой ракеткой мира, «Большой шлем» — взяла, галочку поставила, но хотелось бы иметь медаль Олимпиады, мы были в одном очке от награды, хотела бы заработать олимпийскую медаль», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Кудерметова в паре с Еленой Весниной проиграли в матче за бронзу бразильской паре Лаура Пигосси/Луиза Стефани.

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