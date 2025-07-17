Вероника Кудерметова рассказала о желании сыграть на Олимпиаде с сестрой Полиной

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась по поводу возможного участия вместе с младшей сестрой Полиной в Олимпийских играх — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Надо мотивировать сестру, дожить до следующей Олимпиады. Иногда не знаешь, что будет через неделю, допустят — не допустят. Хотелось бы сыграть с сестрой, а не против сестры», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сёстры Вероника и Полина провели между собой два матча на турнирах уровня WTA. В обеих встречах победу праздновала Кудерметова-старшая.

Вероника Кудерметова в этом году впервые в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». Также на её счету девять титулов на турнирах WTA в парном разряде и два — в одиночном. На Олимпийских играх — 2020 в Токио Кудерметова в паре с Еленой Весниной проиграли в матче за бронзу бразильской паре Лаура Пигосси/Луиза Стефани.