Вероника Кудерметова вспомнила, что говорила себе во время финала Уимблдона-2025 в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как подбадривала себя в концовке финала Уимблдона-2025 в женском парном разряде.

Кудерметова выиграла первый для себя турнир «Большого шлема», став чемпионкой Уимблдона-2025 в женском парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс. В финале российско-бельгийская пара победила Се Шувэй и Елену Остапенко.

«Мною движет дисциплина и работа, я знаю только спортивную жизнь. Везде надо работать, дисциплина и вера в себя — параметры, которые прежде всего мной движут. Когда у тебя есть цель и ты веришь, что ты это можешь, в самые тяжёлые моменты вера в себя помогает.

Финал Уимблдона в паре длился третий час. Вижу, что силы исчезают, но напоминаю себе: ты этого хочешь, ты готова. Внутренний голос помогает поднимать себя снизу. Нужно прислушиваться к себе, вести с самой собой диалог. Нельзя хотеть, сидя на диване, надо работать и хотеть», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.