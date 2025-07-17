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Вероника Кудерметова: таких моментов, чтобы вся карьера перевернулась на 360, не помню

Вероника Кудерметова: таких моментов, чтобы вся карьера перевернулась на 360, не помню
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о том, были ли у неё в карьере переломные моменты.

Ранее Кудерметова выиграла первый для себя турнир «Большого шлема», став чемпионкой Уимблдона-2025 в женском парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс. В финале российско-бельгийская пара победила Се Шувэй и Елену Остапенко.

«Таких моментов, чтобы вся карьера перевернулась на 360, не помню. Меня называли перспективной юниоркой, говорили, что мне нужен человек, который найдёт подход ко мне, много давления было. Переход во взрослые был не такой простой. Когда ты слышишь, что должна, но не можешь, поскольку не всегда готова головой, теннис ещё не такой хороший, это давит.

Сложный момент был, и только дисциплина помогла мне справиться с ним в ментальном плане. Когда повзрослела — поняла, что я хочу решить это. Психолог помог мне расставить всё по полочкам, тренер помог мне довести себя в спортивном плане на нужный уровень. Не было такого, что одно поражение, и я переизобрела себя, всё было постепенно, это долгий период», — передаёт слова Кудерметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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